مصر.. رجل يقتل طفلة بطريقة وحشية بعد اغتصابها انتقاما من والدتها

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة في مصر، بحبس رجل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلة بعد اغتصابها وإذابة جثتها في مادة كاوية.

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وأشارت النيابة إلى أن المتهم قام بإذابة الطفلة في مادة كاوية تسمى "بوتاس" لرغبته في الانتقام من والدتها بسبب إنهائها علاقة غير شرعية معه.

ووجهت النيابة للعامل تهمة القتل العمد والخطف والاغتصاب، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظمية عثر عليها في البرميل الذي أرشد عنه المتهم بعدما قام بإذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيلة.

وبدأت الواقعة بكشف الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور على جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية، حيث تبين أن الجثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها وإلقاءها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.

وتبين من التحريات أن ربة منزل أبلغت باختفاء ابنتها البالغة من العمر 12 عاما وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة التي تم العثور عليها هي للطفلة المبلغ باختفائها.

المصدر: مصراوي