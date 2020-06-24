مصر.. اعترافات المتهم بالتخلص من ضحية الدقهلية.. خنقها بالروب وعاشرها ميتة

اعترف المتهم أحمد والبالغ 33 عاما، بقتل الطالبة إيمان حسن داخل شقتها بقرية ميت عنتر بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية المصرية، وذكر أنه قام بمجامعتها بعد أن خنقها بحزام روبها الخاص.

وأقر المتهم بأنه نفذ الجريمة بالاتفاق مع زوجها مقابل مبلغ مالي، لكي يتمكن الأخير من الزواج من فتاة أخرى وذكر أن جريمته استغرقت حوالي ربع ساعة.

وتابع: "انا اخدت منه مفتاح الشقة.. وروحت على محل ملابس اشتريت نقاب.. لبست النقاب يوم الجريمة.. وروحت على الشقة.. فتحت بهدوء الباب.. ودخلت كانت الضحية نايمة فى غرفة النوم.. دخلت بهدوء. ودخلت بهدوء وروحت على حمام الشقة.. لقيت فيه روب الضحية.. اخدت منه الرباط واقتحمت غرفة النوم بتاعت ايمان - يقصد الزوجة الضحية- وخنقتها.. وبعد كده عاشرتها معاشرة الازواج وهربت.. وعرفت الزوج - يقصد المحرض والمتهم الثاني - بتفاصيل الجريمة".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، قامت الشرطة باعتقاله واعتقال الزوج العقل المدبر والمحرض على قتل زوجته، وتمت إحالتهما للنيابة.

ناصر حاتم – القاهرة