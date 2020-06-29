أسقف بريطاني: يسوع المسيح لم يكن أبيض البشرة

أعاد راعي الكنيسة الإنكليزية أسقف كانتربيري، جاستن بورتل ويلبي، إلى أذهان المسيحيين أن ابن مريم العذراء يسوع المسيح الذي ولد في بيت لحم في فلسطين لم يكن أبيض اللون

جاء ذلك على لسانه على خلفية حملة الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الكثيرة.

وقال الأسقف في صفحته على "تويتر" إن" يسوع المسيح كان من أبناء الشرق الأوسط ولم يكن أبيض البشرة. ومن المهم أن تتذكروا دائما هذا الأمر". وأضاف قائلا إن "الرب الذي نعبده هو الرب العالمي. أما الأمل الذي يحمله هو البشرى لنا جميعا".

وزود أقواله بأيقونات المسيح الأسمر.

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المصدر: كومسومولسكايا برافدا