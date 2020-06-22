مصر.. الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك" تتعرض لأزمة كبيرة

أعلنت مها أسامة، الفتاة التي ظهرت منذ يومين في مصر خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" تطلب الزواج، أنه تم فصلها من العمل بسبب ما قامت به.

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وأشارت إلى أن الشركة التي كانت تعمل بها، قامت بالاستغناء عنها، بعد عرض نفسها للزواج وبحثها عن عريس لها عبر منصات السوشيال ميديا.

وكتبت مها أسامة، في بوست جديد لها: "خسرت شغلي، بس ان شاء الله اللي جاي أحسن"، وسرعان ما تضامن الكثير مع الفتاة بعد خسارتها عملها.

ونشرت الشابة البالغة من العمر 32 عاما مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وآراء وانطباعات متباينة لدى المتابعين، خاصة وأنها أقدمت على فعل أمر غير مألوف في المجتمع المصري.

وقالت مها إنها على يقين بأن ما قامت أمر من الصعب تقبله، إلا أنها درست القرار بشكل جيد قبل تنفيذه.

وشددت على أن تكون العروض المقدمة لها جدية، وأن يرغب صاحبها بالزواج فعلا وليس بغرض التقليل من شأنها، وأن يكون إنسانا محترما.

وذكرت أنها كانت من الممكن أن تقدم نفسها بطريقة غير صحيحة، كما تفعل بعض الفتيات عبر تطبيق "تيك توك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية