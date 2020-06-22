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فيديو نادر للملك سعود في القصر الأحمر!

مجتمع

فيديو نادر للملك سعود في القصر الأحمر!
الملك سعود
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أظهر مقطع فيديو يوما من حياة ملك السعودية الراحل سعود، وكيف كان يقضي وقته مع أولاده في القصر الأحمر.

ووثق الفيديو، الذي نشره حساب مؤسسة الملك سعود على موقع "تويتر"، لحظة وصول الملك سعود للقصر الأحمر، ثم اطلاعه على بعض الأوراق الخاصة بالمملكة في مكتبه، ثم يظهر أبناؤه وهم يتناولون طعام الغداء بعد عودتهم من المدرسة مع مدير معهد الأنجال عثمان الصالح.

وبعد تناول طعام الغداء، جلس الملك في حديقة القصر، وحوله الأبناء والأهل والأصدقاء، يتبادلون الأحاديث الودية.

المصدر: RT

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