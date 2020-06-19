بصورة نادرة.. ابنة الفنانة رجاء الجداوي تصرخ: يا رب!

بخاطرة حنان ولفتة عاطفة جياشة، نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صورة لها مع والدتها، لبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19".

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وأفادت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، بأن فترة علاج الجداوي من فيروس كورونا امتدت لفترة طويلة وصلت إلى نحو شهر.

وجاء نشر ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورا لها مع والدتها، كمحاولة منها ليس فقط لاسترجاع الذكريات الجميلة، بل ولبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا، بعد قضائها فترة كبيرة قيد العلاج.

وهذه المرة، نشرت أميرة صورة نادرة لها وهي طفلة تقبّل والدتها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت تحتها تعليقا معبرا، اختصرته بكلمتي: "يا رب".

ولم تشهد الساعات الماضية تحسنا في الحالة الصحية للفنانة المصرية. وأكدت أميرة، أن حالة والدتها لم تشهد أي تطور، ولا تزال في العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الاصطناعي.

ونقلت الجداوي صبيحة يوم عيد الفطر إلى مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية لمتابعة حالتها، بعد أن تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي