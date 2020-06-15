"زومبي" في السعودية يثير هلع أهالي الباحة.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

ألقى عناصر الأمن السعودي القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يروع أهالي الباحة مدعيا أنه جني.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يسير مثل "الزومبي"، وهي طريقة السير التي طالما اعتمادها صناع أفلام السينيما في أفلامهم المرعبة، مرتديا زيا أسودا بالكامل.

وأثار المشهد الرعب بين أهالي المنطقة، الذين كانوا يفرون من حوله، بينما أحاطت به سيارات الشرطة.

وفي النهاية تمكن رجال الشرطة من القبض على "الزومبي"، وتم اقتياده للتحقيق معه.

زومبي متجول بشوارع الباحه ومسكوه pic.twitter.com/fPLCnSSwHX — Nani (@drak6li) June 10, 2020

اخيراً تم القبض على شخص ظهر بمقاطع مخيفه في بعض قرى مدينة الباحة#زومبي_الباحة او ما اطلق عليه البعض #جني_مقابر_الباحةpic.twitter.com/DyfgthRNyX — حياة الزهراني (@ii_toot33) June 13, 2020

2020 : ظهور الزومبي في الباحه pic.twitter.com/5LlTx3GTTU — STEPHEN (@_elll88) June 9, 2020

المصدر: وكالات