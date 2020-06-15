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"زومبي" في السعودية يثير هلع أهالي الباحة.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

مجتمع

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ألقى عناصر الأمن السعودي القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يروع أهالي الباحة مدعيا أنه جني.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يسير مثل "الزومبي"، وهي طريقة السير التي طالما اعتمادها صناع أفلام السينيما في أفلامهم المرعبة، مرتديا زيا أسودا بالكامل.

وأثار المشهد الرعب بين أهالي المنطقة، الذين كانوا يفرون من حوله، بينما أحاطت به سيارات الشرطة.

وفي النهاية تمكن رجال الشرطة من القبض على "الزومبي"، وتم اقتياده للتحقيق معه.

المصدر: وكالات

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