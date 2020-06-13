مصر.. وفاة رجل خلال تشييع قريبه المصاب بكورونا

في حادثة محزنة، توفي رجل بسكتة قلبية بمحافظة الغربية بمصر، خلال مشاركته بتشييع أحد أقاربه الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وفي التفاصيل، فقد شيعت قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، شمالي مصر، اليوم السبت، أحد أبنائها ويدعى "أ.أ.م"، الذي توفي على خلفية إصابته بعدوى "كوفيد-19"، بحضور عدد قليل من الأقارب، وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة تحضيرا لدفنه.

وخلال التشييع، أصيب أحد أقارب المتوفي بكورونا، ويدعى "ع.م"، بسكتة قلبية حزنا وسقط على الأرض وتوفي على الفور.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 1422 حالة وفاة.

المصدر: اليوم السابع