فنان مصري مشهور يعلن انتصاره على فيروس كورونا (صورة)

أعلن الفنان المصري المعروف كريم قاسم، اليوم الجمعة، انتصاره على فيروس كورونا القاتل، حيث نشر صورة مع والده بعد شفائه.

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وقال قاسم خلال تعليق على الصورة التي نشرها على موقع "إنستغرام": "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا".

وكان الفنان كريم قاسم، قد كشف عن تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، من لحظه اكتشاف إصابته وحتى مرحلة الشفاء الكامل، وعن التدابير التي اتخذها، والعلاج الذي اتبعه أثناء فترة إصابته.

وقال إنه تردد كثيرا قبل تصوير هذا الفيديو، ولكن هدفه هو أن يؤكد أن مرض الكورونا ليس عيبا، ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر، وأن تبلغ إذا ظهرت عليك الأعراض لمن حولك لكي يأخذوا حذرهم، لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية