كورونا يصيب أهل الفن والإعلام في مصر

هاجم فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية الوسطين الإعلامي والفني، بشكل ملحوظ في مصر، مع تزايد أعداد الشخصيات التي أعلنت إصابتها بالفيروس من الوسطين.

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وكان آخر من أصيب بالفيروس في الوسط الإعلامي المذيعات في قناة "إكسترا نيوز"، ريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام النمر، وتأكدت إصابة الفنان المصري كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد، عقب شعوره بأعراض الفيروس التاجي، وخضوعه لفحص كورونا الذي أثبت إيجابية العينة.

وذكرت تقارير أن معظم الإصابات بالفيروس التي ظهرت في الوسطين الفني والإعلامي، خلال الساعات الماضية، في مصر، كان سببها حفل كبير أقيم على شرف أحد رجال الأعمال المصريين في مدينة الجونة خلال عيد الفطر، بحسب صحيفة "النهار".

وكانت آية عبد الرحمن قد كتبت عبر حسابها في "فيسبوك" معلنة عن إصابتها، وقالت: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بكورونا في ثاني أيام عيد الفطر الماضي وتخضع حاليا لرعاية طبية في مستشفى العزل بالإسماعيلية داخل الرعاية المركزة وسط دعوات من محبيها بالشفاء العاجل لها.

كما شهدت مصر على مدار الأيام الماضية إعلان العديد من الإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا، حيث ظهرت حالات كثيرة بينهم، كان آخرهم حسام حداد الإعلامي بقناة "الحياة".

وقال حسام حداد في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية.. الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي، بطمنكم عليّ وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

وقبل حسام حداد ضرب فيروس كورونا الوسط الإعلامي بظهور 7 حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا، إذ أعلنت الإعلامية المصرية دينا حويدق مقدمة برنامج It’s Show Time، عبر قناة CBC عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت دينا حويدق عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك قائلة: "نتيجة التحاليل جاءت إيجابية، أنا مصابة بفيروس كورونا، إن تعاملتم معي في الأسابيع الماضية فرجاء أجروا التحاليل اللازمة".

وفي الأول من يونيو الجاري، أعلن كريم رمزي الإعلامي بقناة "أون تايم سبورت" عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "كورونا إيجابي .. الحمد لله دعواتكم".

بينما تضامن العاملون في ماسبيرو مع زميلتهم الإذاعية مآثر المرصفي مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، والتي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت الإعلامية داليا أبو عمر، مقدمة أحد البرامج على "يوتيوب"، إصابتها بكورونا، حسب ما أعلن أحد أفراد عائلتها بعدما ثبتت إيجابية التحليل، كما أنها تقيم في غرفة عزل منزلي وتتلقى العلاج.

وأضيف إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" على Extra News ، كما تعرضت المذيعة إلهام النمر مقدمة نشرة التاسعة في التلفزيون المصري للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

وأعلنت أوساط إعلامية مصرية، بالتزامن مع ذلك، إصابة عمرو صلاح المذيع بمحطة "نغم FM" الإذاعية بفيروس كورونا، وتمنى له العديد من الأصدقاء بالشفاء العاجل بمشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية المصرية هناء عوني، وهي أول مذيعة محجبة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من أوائل الإعلاميين المصريين، الذين أصيبوا بالفيروس، موضحة أن زوجها إبراهيم زهران أصيب هو الآخر بالفيروس.

المصدر:مواقع وصحف مصرية