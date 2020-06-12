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مصر.. الفيديوهات الفاضحة التي تسببت في القبض على "شيري هانم" وابنتها

مجتمع

مصر.. الفيديوهات الفاضحة التي تسببت في القبض على
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زمردة ابنه شيري هانم
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تصدرت أنباء القبض على سيدة مصرية تدعى "شيري هانم" وابنتها تسمى "زمردة" محركات البحث في مصر لاتهامهما بنشر مقاطع وصور فاضحة.

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مصر.. حبس "شيري هانم" وابنتها لاتهامهما بنشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام

وتم القبض على "شريفة" وشهرتها "شيري هانم" و"نورا" وشهرتها "زمردة" لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

ونشرت فيديوهات للمتهمتين تتضمن إعلانهما إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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