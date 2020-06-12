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السعودية.. وفاة أول مؤذن بفيروس كورونا!

مجتمع

السعودية.. وفاة أول مؤذن بفيروس كورونا!
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أفادت وسائل إعلام سعودية بوفاة أول مؤذن بفيروس كورونا في المملكة بعد أن نادى الناس للصلاة لأكثر من 16 عاما.

وتوفي سالم بن مشوط العنزي اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت "سبق" عن ابن المؤذن الراحل قوله في تقرير "خلف الخلف" لقناة mbc: "كان والدي الذي يبلغ من العمر 70 عاما، سعيدا جدا بقرار العودة للصلاة في المساجد، وكانت الفجر أول صلاة له، وبعدها بدأ يشعر بالتعب وارتفاع درجة الحرارة، ثم ذهب برفقة أخي إلى مستشفى الحرس الوطني، وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف ابنه الآخر واسمه مزيد: "لم تكن الفرحة تسع والدي بقرار العودة للصلاة في المساجد، إذ طلب من ابنته أن تصوره وهو يؤذن لتوثيق تلك الفرحة الكبرى والعودة السعيدة!".

وبدوره، أضاف إمام المسجد رافع شافي العنزي: "لم نختلف في كلمة، وقد عشنا سويا 8 سنوات، ولم أر مثله في المحافظة، والحرص على الأذان والتبكير إلى المسجد".

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