مصر.. السيسي يصدر أمرا بشأن مواطن أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمرا بتلبية احتياجات مواطن من أصحاب العمالة غير المنتظمة من منطقة الغورية اسمه "عم صبحي".

وأشارت إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لعم صبحي، الذي يجر عربة بها كراتين كثيرة، حيث وجه الرئيس المصري بفتح محل للرجل حتى يكف عن هذا العمل المرهق".

وقالت وسائل الإعلام أن "عم صبحي يبلغ عمره 69 عاما، ولديه 6 أبناء ويعمل بالغورية بعد خروجه على المعاش، ووجه الرئيس المصري أيضا بتجهيز حفيدته التي أوشكت على الزواج، كما قرر الرئيس المصري سفر عم صبحي وزوجته لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة".

وكان فيديو "عم صبحي" قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل في مصر، حيث أشاد الجميع بعزم الرجل على العمل بهذه المهنة الشاقة رغم كبر سنه، ودعا الكثير من الأشخاص الدولة لمساعدته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية