وسائل إعلام مصرية: تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد استخدام علاج البلازما

كشفت الفنانة بدرية طلبة، الصديقة المقربة للفنانة رجاء الجداوي، عن استقرار الحالة الصحية للأخيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا واستمرار علاجها نحو 10 أيام.

إقرأ المزيد

وقالت طلبة، في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية: "الحمد لله الفنانة رجاء الجداوي، تم شفاؤها بفضل الله من بعد علاج البلازما، وهي الآن بحالة جيدة، وصحتها بخير".

من جانبها، قالت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أمس الاثنين، أن والدتها ما زالت في العناية المركزة، موضحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي... هي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس ألف حمد وشكر لله على كل حال".

وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية