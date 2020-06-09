امرأة تكشف سر فقدانها لـ102 كيلوغرام من وزنها

قالت تريسي ماكورماك، البالغة من العمر 52 عاما، إنها كانت تزن 165 كيلوغراما، وفقدت لاحقا حوالي ثلثي وزنها، وكشفت عن سر فقدان الوزن.

وذكرت السيدة المقيمة في مدينة لوفين الاسكتلندية، أنه في عام 2016 تم تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع 2.

وقالت، في حديث نشره موقع The Scottish Sun: "قال الأطباء إنه يجب أن أغير أسلوب حياتي، وإلا فلن يكون هناك ضمان بأنني سأعيش خمس سنوات أخرى. أصابني ذلك بصدمة. لقد كانت دعوة للعمل الذي أحتاجه بشدة".

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في تلك الفترة، كانت السيدة تتناول كمية كبيرة من الأدوية كل يوم، بما في ذلك لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل.

وبعد تحذير الأطباء لها، قامت تريسي ماكورماك باستخدام برنامج لإنقاص الوزن تم تصميمه من قبل Slimming World (عالم التخسيس). وكان الدافع وراء هذه الخطوة، نجاح أختها، التي تمكنت بفضل البرنامح أن تتخلص من 32 كلغم من وزنها.

ووفقا للبرنامج، باشرت تريسي ماكورماك، بتغيير نظامها الغذائي، وبدأت ممارسة الرياضة بانتظام، فقدت 102 كيلوغراما. علاوة على ذلك، تمكنت من المشاركة في سباق خيري يبلغ عشرة كيلومترات.

وقالت مكورماك: "لقد تحسنت صحتي بشكل هائل: مرض السكري خف، وعاد ضغط الدم إلى طبيعته".

وأضافت قائلة: "أشعر وكأنني شخص مختلف تماما، Slimming World أنقذ حياتي".

المصدر: لينتا رو