زعمت وضعها في سجن الرجال.. كويتية تتهم رجال الأمن باغتصابها وتثير جدلا في البلاد! (فيديو)

أثارت قصة الفتاة الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها رجال الأمن باغتصابها خلال فترة احتجازها في السجن.

وظهرت المطيري في فيديو عبر حساب في تطبيق "سناب شات" وهي تبكي، وقالت إنها وضعت بسجن الرجال في الكويت بسبب تحولها جنسيا.

وأضافت: "وضعت في سجن الرجال وتعرضت للتحرش من قبل رجال شرطة وقيادات كبار"، مؤكدة أنها "ولدت فتاة وستعيش وتموت فتاة، بالرغم من رغبتها لو أنها كانت تستطيع أن تكون رجلا طبيعيا".

#ططوه_المطيري مها المطيري مواطنة كويتية عابره جنسياً عانت من اضطهاد الشرطة الكويتيه وقررت أن تسلم نفسها لهم ! يجب علينا كمجتمع الميم العربي حمايتها نرجو الجميع التغريد بالهاشتاقين pic.twitter.com/TxmmYdnRnW — مجتمع الميم العربي (@LGBTQarabic) June 5, 2020

وتابعت متسائلة عن سبب ما تعرضت له من اعتقال في سجن الرجال بالرغم من كونها فتاة، الأمر الذي جعلها عرضة للتحرش والاغتصاب، وفق زعمها، مشيرة إلى أنه: "كان بالإمكان وضعها في مكان بمفردها بدلا من سجن الرجال".

وأكدت على "وجود حالة شبيهة بها، كانت بنت، وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر". ودشن نشطاء هاشتاغ "ططوة المطيري" الذي تصدر موقع "تويتر" في الكويت، مطالبين بوضع المطيري في سجن النساء ومعاقبة المعتدين عليها.

لمه يقول انا بظل بنت وراح انسجن بنت واموت بنت واشوفله فيديو لابس غترة وعقال اهني هالشخص مريض وليس مجرم



المجرم الحقيقي اللي اغتصبه!



ساعدوه يتعالج ولا تتنمرون عليه ولا تدعون عليه إلا بالهداية

اما اللي مغتصبه طالبوه بمعاقبته

#ططوة_المطيريpic.twitter.com/1QRtuRWKao — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) June 5, 2020

بدوره، قال حساب "المجلس" الرسمي المختص بأخبار الكويت المحلية عبر "تويتر"، أمس الأحد، إن: "النيابة العامة أمرت باستمرار حجز مواطن ادعى بمقطع فيديو تعدي رجال الأمن عليه أثناء فترة احتجازه في السجن على ذمة اتهامه بقضية التشبه بالجنس الآخر".

النيابة العامة تأمر باستمرار حجز مواطن ادعى بمقطع فيديو تعدي رجال الامن عليه اثناء فترة احتجازه في السجن على ذمة اتهامه بقضية التشبه بالجنس الآخر. pic.twitter.com/q7T19h5qQL — المجلس (@Almajlliss) June 7, 2020

المصدر: RT