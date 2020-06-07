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إندونيسيا.. إنقاذ بريطاني علق في بئر لستة أيام بعد أن طارده كلب (صورة)

مجتمع

إندونيسيا.. إنقاذ بريطاني علق في بئر لستة أيام بعد أن طارده كلب (صورة)
AFP JACK GUEZ
صورة تعبيرية
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تمكنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من نجدة المواطن البريطاني جيكوب روبرتس الذي علق في بئر عمقها 4 أمتار لستة أيام كاملة، بعد أن طارده كلب.

وقال روبرتس (29 سنة) إنه سقط في البئر وتعرضت ساقه لكسور بعد أن طارده كلب في قرية بيكاتو بمدينة بالي، وظل هناك لستة أيام قبل أن يلمحه شخص كان يرعى أبقاره.

وأضاف أنه ظل متمسكا بالحياة من دون غذاء وبفضل كمية قليلة من المياه المتبقية.

وأوضح رئيس فريق الإنقاذ المحلي جيدا دارمادا أن "صيحات الاستغاثة التي أطلقها روبرتس سمعها قروي كان يرعى أبقاره".

المصدر: "ميرور"

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