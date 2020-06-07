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مصر.. حقن الفنانة رجاء الجداوي بمصل البلازما

مجتمع

مصر.. حقن الفنانة رجاء الجداوي بمصل البلازما
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رجاء الجداوي
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قال مصدر طبي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الفنانة رجاء الجداوي أعطيت أمس جرعة مصل بلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا.

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وأضاف أن جرعة مصل البلازما التي حصلت عليها الفنانة رجاء الجداوي، كانت على مرحلتين، أمس واليوم، تحسنت بعدها حالتها، فيما لا تزال في العناية المركزة.

وأشار إلى أنها ما زالت داخل الرعاية في الدور الأول للمستشفى، بالإضافة إلى 9 مرضى آخرين وتخضع لجهاز CPAP، ودرجة حرارتها 37، ونسبة الأكسجين في دمها 97، وضغطها ونبضها مستقران.

المصدر: اليوم السابع

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