صاعقة تقتل سعوديا وعددا من إبله (صورة)

لقي مواطن سعودي مصرعه ونفق عدد من إبله الخميس، جراء صاعقة رعدية ضربت مكان رعيه في محافظة العارضة شرقي منطقة جازان.

وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

#جازان.. صاعقة رعدية تنهي حياة مواطن وعدد من إبله بالعارضة.

https://t.co/Ye1PTfoP1Bpic.twitter.com/kkNySrwKLk — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 4, 2020

وصاحبت الأمطار رياح عاتية وتساقط البرد وتشكلت السيول، مع تدن في مستوى الرؤية.

المصدر: "سبق"