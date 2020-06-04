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صاعقة تقتل سعوديا وعددا من إبله (صورة)

مجتمع

صاعقة تقتل سعوديا وعددا من إبله (صورة)
AFP SPA
أحوال جوية سيئة في السعودية (أرشيف)
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لقي مواطن سعودي مصرعه ونفق عدد من إبله الخميس، جراء صاعقة رعدية ضربت مكان رعيه في محافظة العارضة شرقي منطقة جازان.

وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

وصاحبت الأمطار رياح عاتية وتساقط البرد وتشكلت السيول، مع تدن في مستوى الرؤية.

المصدر: "سبق"

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