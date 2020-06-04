 
مباشر

طبيب يمني يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته!

مجتمع

طبيب يمني يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته!
Reuters
صنعاء- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0wp

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لطبيب يمني يقدمها لأهالي صنعاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المدينة وخاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وكتب الطبيب سامي الحاج، على ملصق تم وضعه في الزجاج الخلفي لنافذة سيارته، "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية".

وبحسب النشطاء يقضي الدكتور سامي أغلب أوقات يومه في تقديم الاستشارات المجانية مستهدفا بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة، حيث يقدم الاستشارة الطبية عبر الهاتف وعبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي. 

وتصدر هاشتاغ #دكتور_سامي، مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرفه وطالبوا بتكريمه وتكريم كافة عناصر الجيش الأبيض.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا