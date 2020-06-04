طبيب يمني يفاجئ أهالي صنعاء بعبارة على سيارته!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية لطبيب يمني يقدمها لأهالي صنعاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المدينة وخاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وكتب الطبيب سامي الحاج، على ملصق تم وضعه في الزجاج الخلفي لنافذة سيارته، "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية".

وبحسب النشطاء يقضي الدكتور سامي أغلب أوقات يومه في تقديم الاستشارات المجانية مستهدفا بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة، حيث يقدم الاستشارة الطبية عبر الهاتف وعبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ #دكتور_سامي، مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصرفه وطالبوا بتكريمه وتكريم كافة عناصر الجيش الأبيض.

مبادرة من طبيب #يمني كتب على الزجاج الخلفي لسيارته:



" أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية"



تحية لك #دكتور_سامي و لجميع أهلنا في #اليمن



اللهم خلص اليمن وأهلها من #الحرب و #المرض و #الفقر وفرج همهم، وأعد لهم أمنهم واستقرارهم، اللهم وحد صفوفهم وآمنهم فى أوطانهم وولى عليهم خيارهم. pic.twitter.com/n8H405qSx2 — فوزي العجي (@FAWZIALAJI) June 3, 2020

دكتور يمني يقوم بحملة بهذه الطريقة#اوقفني_ان_كنت_تريد_استشارة_طبية



تحية لجيشنا الأبيض في كل بقاع العالم#دكتور_سامي



# pic.twitter.com/X10BnAt4Sf — Odai Baalawi (@OdaiBaalawi) June 1, 2020

المصدر: وكالات