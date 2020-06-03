اكتشاف أقدم وأكبر بناء لحضارة المايا القديمة في المكسيك (صور)

اكتشف علماء يستخدمون تقنية "ليدار" للاستشعار عن بعد وتكوين معلومات ثلاثية الأبعاد عن شكل خصائص السطح من الجو، أكبر وأقدم بناء معروف أقامته حضارة المايا القديمة.

والاكتشاف هو عبارة عن منصة مستطيلة ضخمة مرتفعة بنيت بين عامي 1000 و800 قبل الميلاد في ولاية تاباسكو بالمكسيك.

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وقال باحثون يوم الأربعاء، إنه على خلاف الأهرامات العالية للمايا بمدن مثل تيكال في غواتيمالا وبالينكي في المكسيك التي أقيمت بعد ذلك بنحو 1500 عام، فإن البناء المكتشف مبني من الطين والتراب وليس من الحجر وكان يستخدم غالبا لإقامة طقوس جماعية.

والبناء الذي عثر عليه بموقع اسمه أغوادا فينكس قرب الحدود مع غواتيمالا تبلغ أبعاده نحو 400 متر عرض و1400 متر طول وارتفاعه بين 10 أمتار و15 مترا، ويفوق حجمه الإجمالي الهرم الأكبر بالجيزة في مصر الذي شيد قبل هذا البناء بنحو 1500 عام.

وقال الباحثون إنه لا توجد بالبناء منحوتات تصور أفرادا ذوي مكانة رفيعة، مما يرجح أن حضارة المايا في تلك المرحلة كانت أكثر ميلا للمساواة ولم تعرف بعد التمييز الاجتماعي والتراتبية التي يعتلي قمتها الملوك.

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز