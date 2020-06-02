كشف أصل الأهرامات في المكسيك

كشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، السبب الذي جعل سكان أمريكا الوسطى القدماء يبنون الأهرامات التي لا تزال قائمة إلى الآن.



ويفيد الموقع الرسمي للمعهد، بأن العلماء درسوا المواقع القديمة التي بنيت قبل الاحتلال الإسباني، واكتشفوا أن هذه الأهرامات القديمة كانت نسخا مقدسة للجبال. وحسب رأيهم، بهذه الطريقة كان السكان القدماء يقلدون الطبيعة، حيث أن هذه الأهرامات هي تقليد لشكل البراكين التي شاهدوها في حياتهم.

إقرأ المزيد

ووفقا لهم، كانت المجتمعات، في أمريكا الوسطى قبل الاحتلال الإسباني، تسعى ليس فقط لتقليد المواقع الطبيعية، بل ولكي تمنحها قدسية معينة. لذلك كانت هذه الأهرامات مراكز للمدن القديمة.

ويضيف الباحثون، كما أن شكل الهرم يسهل مسألة تشييد مبنى ضخم ومرتفع، وهذا أمر مهم جدا للسكان القدماء.

وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة ما بين الأمريكتين (أمريكا الوسطى) تمتد من وسط المكسيك تقريبا إلى هندوراس ونيكاراغوا. والفن المعماري في هذه المنطقة يتميز

بوجود أنماط مختلفة ومعقدة. ويعتبر هرم El Castillo (Cuculcan) ، الذي يقع في مدينة المايا القديمة تشيتشن إيتزا (المكسيك) ، المعترف بها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، أحد أشهر المباني الأثرية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي