 
مباشر

كشف أصل الأهرامات في المكسيك

العلوم والتكنولوجيا

كشف أصل الأهرامات في المكسيك
Globallookpress x99/ZUMAPRESS.com
هرم في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0c9

كشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، السبب الذي جعل سكان أمريكا الوسطى القدماء يبنون الأهرامات التي لا تزال قائمة إلى الآن.


ويفيد الموقع الرسمي للمعهد، بأن العلماء درسوا المواقع القديمة التي بنيت قبل الاحتلال الإسباني، واكتشفوا أن هذه الأهرامات القديمة كانت نسخا مقدسة للجبال. وحسب رأيهم، بهذه الطريقة كان السكان القدماء يقلدون الطبيعة، حيث أن هذه الأهرامات هي تقليد لشكل البراكين التي شاهدوها في حياتهم.

إقرأ المزيد
اكتشاف سر مثير عن المايا عمره 1300 عام
اكتشاف سر مثير عن المايا عمره 1300 عام

ووفقا لهم، كانت المجتمعات، في أمريكا الوسطى قبل الاحتلال الإسباني، تسعى ليس فقط لتقليد المواقع الطبيعية، بل ولكي تمنحها قدسية معينة. لذلك كانت هذه الأهرامات مراكز للمدن القديمة.

ويضيف الباحثون، كما أن شكل الهرم يسهل مسألة تشييد مبنى ضخم ومرتفع، وهذا أمر مهم جدا للسكان القدماء.

وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة ما بين الأمريكتين (أمريكا الوسطى) تمتد من وسط المكسيك تقريبا إلى هندوراس ونيكاراغوا. والفن المعماري في هذه المنطقة يتميز
بوجود أنماط مختلفة ومعقدة. ويعتبر هرم El Castillo (Cuculcan) ، الذي يقع في مدينة المايا القديمة تشيتشن إيتزا (المكسيك) ، المعترف بها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، أحد أشهر المباني الأثرية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا