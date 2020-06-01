 
مباشر

كيف نقلع عن التدخين؟

مجتمع

كيف نقلع عن التدخين؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o03i

أعلن الدكتور أوليغ زيكوف، مدير معهد صحة الإدمان في المجتمع، أن العامل الاجتماعي - النفسي، هو العامل الأساسي المحدد للإدمان على التدخين.


واشار زيكوف، في حديث لقناة RT التلفزيونية، إلى أن إزالة متلازمة الامتناع عن النيكوتين، ليست عملية صعبة، ولكن من الصعب تغيير السلوك ونمط التفكير.

إقرأ المزيد
كيف تقلع عن التدخين أثناء فترة العزلة الذاتية؟
كيف تقلع عن التدخين أثناء فترة العزلة الذاتية؟

وقال "كقاعدة، هنا تظهر الرغبة والاستعداد والقدرة على الإقلاع عن التدخين".

وينصح الدكتور زيكوف، بتحليل، ارتباط التدخين بالسلوك وتفكير الشخص، وفيما إذا كانت توجد الصور النمطية عن التدخين بعد تناول الطعام أو مع مجموعة الأصدقاء.

وقال، "إذا كان للشخص رغبة و استعداد نفسي لتقبل التغيير، فإنه قادر على الإقلاع عن التدخين. ولكن من أجل ذلك يجب أن تكون هناك محفزات واستعداد داخلي لتغيير السلوك". وأضاف، موضحا، ولكن إذا كان الشخص غير قادر على هذا ، على الرغم من أنه يرغب بترك عادة التدخين السيئة، فإنه سيجد دائما الأعذار والمبررات. وهذا يشمل جميع أنواع الإدمان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا