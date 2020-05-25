السعودية.. جمال سائبة تتسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة خامس في حادث سير

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب خامس بجروح بالغة مساء الاثنين، في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابع لمحافظة الجموم بالسعودية، بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة.

وسارعت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى العام في المنطقة.

وأشار مصدر أمني، إلى أنه وعند وصول الأمن إلى الموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة خامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة.

وأكد، أن الجهات الأمنية تمكنت من معرفة مالك الجمال ويجري استكمال التحقيقات في الحادث.

المصدر: "سبق"