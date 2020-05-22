سجين يفتتح مدونة للطهي ويتحول إلى نجم بالإنترنت

افتتح جورين كومبس، البالغ من العمر 31 عاما من كاليفورنيا، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، مدونة طهي وتحول سريعا إلى نجم TikTok.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، نالت صفحته أكثر من 1.3 مليون إعجاب، في الوقت نفسه، تمت مشاهدة الفيديو الأكثر شعبية لديه، بمقدار 5.4 مليون مرة.

وفي صفحته، يقوم كومبس الذي يحمل لقب blockboyjmomey، بتحميل مقاطع فيديو يسجلها مباشرة في الكاميرا. ولتحضير الطعام والطهي يستخدم أجهزة منزلية يدوية الصنع. على سبيل المثال، وضع قسم من جهاز ميكروويف مكسور تحت سرير معدني، وحصل على وسيلة للشواء.

وأشار كومبس، إلى أنه أصبح مهتما بالطهي، لأن الطعام الذي يقوم بتحضيره، "يبدو له ألذ بكثير".

وقال إنه يطهو ليس لنفسه فحسب، بل أيضا للسجناء الآخرين ولأصدقائه.

وأضاف أنه يعتبر وجبة البوريتو التي يعدها، بطاقة تعريف له.

المصدر: لينتا رو