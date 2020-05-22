رحيل آخر بطل روسي للحرب الكورية

توفي الطيار الروسي اللواء، سيرغي كرامارينكو، عن عمر يناهز 98 عاما. وهو بطل الاتحاد السوفيتي والمشارك في الحربين الوطنية العظمى (1941 – 1945) والكورية ( 1950 – 1953).

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وكان، كرامارينكو، الذي توفي في مسقط رأسه بقرية كالينوفكا بالقرب من مدينة خاركوف الأوكرانية آخر بطل للاتحاد السوفيتي تم تكريمه بهذا اللقب لقاء أدائه لواجبه العسكري الوطني والأممي في الحرب الكورية.

وتخرج كرامارينكو في معهد موسكو للطيران عام 1941 ، ثم تم تجنيده للخدمة في الجيش الأحمر حيث التحق بالكلية الجوية ليشارك في معارك الحرب الوطنية العظمى مع بطل الاتحاد السوفيتي، إيفان كوجيدوب، بما فيها معركة برلين.

وقام إبان الحرب الوطنية العظمى بـ52 طلعة جوية قتالية حيث أسقط 10 طائرات ألمانية.

وتطوع ، سيرغي كرامارينكو، عام 1950 للمشاركة في الحرب الكورية بصفته طيارا في فوج المقاتلات الـ176 حيث حقق 104 طلعات قتالية.

وخاض كرامارينكو 42 معركة جوية في سماء كوريا مع الطيارين الأمريكيين وأسقط لوحده 13 طائرة.

منحه مجلس السوفيت الأعلى في 10 أكتوبر عام 1951 لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

وقال رئيس منتدى أبطال الاتحاد السوفيتي الفريق أول، نيقولاي أنتوشكين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن اللواء الطيار كان نشيطا في حركة قدامى المحاربين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا