الفنان السوري مكسيم خليل يستفز زوجته بتمثيله في "أولاد آدم"

أعربت سوسن أرشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل، عن دهشتها ومفاجأتها من أداء زوجها لشخصية غسان في مسلسل "أولاد آدم".

وكتبت أرشيد في خاصية "الستوري" أنها لا تعلم إن كانت ستستطيع أن تكمل مشاهدة المسلسل، بسبب أداء زوجها المستفز، معبرة عن مدى روعة تمثيل خليل.

وأضافت: "بعد كل حلقة يلزمني ساعة لأقنع نفسي أن مكسيم لطيف، وأن الأمر كله تمثيل، وحرام علي أن أرمي به خارج البيت".

من جهته، ناشد خليل متابعيه ومعارفه للتوسط لدى زوجته وإفهامها أن الأمر كله "مجرد تمثيل"، وكتب: "توسطوا لنا يا جماعة عند المدام.. أنا والحقائب عند الباب.. تراام".

@MaximKhalil من اكثر الفنانين عربيا اتقانا للادوار السايكوباتية المعقدة👌♥️ وادوار مثل الولادة من الخاصرة وزمن العار وروبي وغيرها تشهد...... لكن دور غسان يبين النضج الفني اللي وصله النجم مكسيم خليل ابدااااع...#اولاد_ادمpic.twitter.com/uLLs4mnCOD — taim (@_taim_ali__) May 19, 2020

ويلعب مكسيم شخصية مستفزة للغاية، يقتل ويخدع، ولا يفرق بين صغير وكبير، المهم أولا وأخيرا عنده هو كيف يحقق مصلحته.

وتدور أحداث مسلسل "أولاد آدم"، حول الصراع بين الخير والشر، ويروي قصة القاضية ديمة "ماغي بو غصن" المتزوجة من الإعلامي غسان "مكسيم خليل"، الذي يحمل مطالب العالم في برنامجه، لكنه في الخفاء رجل "انتهازي" يطبق عكس ما يقول على الشاشة، بمشاركة مايا "دانييلا رحمة" وسعد "قيس الشيخ نجيب".

المصدر: "خبرني"