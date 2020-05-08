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أول صورة للفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر العسل

مجتمع

أول صورة للفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر العسل
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أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
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نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صورة له مع الفنانة ياسمين صبري بعد أسابيع قليلة من زواجهما في حضور عائلي فقط.

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Публикация от Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima)

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وظهر أحمد أبو هشيمة مع ياسمين صبري، وعلق على الصورة مستخدما رموز القلوب، في الوقت الذي يوصف بأنه شهر العسل بعد الزواج.

وعقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري في منزل الأسرة يوم 17 أبريل الماضي.

واقتصرت أجواء الاحتفال العائلي على المقربين من العروسين، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال وذلك مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات في زمن كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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