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مصر.. الصور الأولى لعقد قران رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري

مجتمع

مصر.. الصور الأولى لعقد قران رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري
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أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
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عقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين في مصر.

مصر.. الصور الأولى لعقد قران رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري
RT
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
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واقتصرت أجواء الاحتفال العائلي على المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

وجرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن والأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

مصر.. الصور الأولى لعقد قران رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري
RT
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

كان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا خطبتهما الشهر الماضي، في حفل عائلي أيضا بحضور أسرتي العروسين وعدد من المقربين.

المصدر: RT

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