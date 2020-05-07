قاض عراقي يعلق على مسلسل "البرنس"

علق القاضي العراقي رئيس هيئة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، اليوم الخميس، على مسلسل "البرنس" المصري الذي يمثل بطولته محمد رمضان.

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وكتب العكيلي على صفحته في "فيسبوك": "أثار انتباهي في مسلسل البرنس كيف دون النائب العام المصري شهادات الشهود بمواجهة المتهم وحضوره".

وقال "هل تعرفون بأننا في العراق نتبنى تدوين شهادات الشهود ضد المتهم في مرحلة التحقيق من دون حضوره، ولا يبلغ حتى بنسخة منها بعد تدوينها. لعلنا الوحيدون في العالم نفعل ذلك".

وأضاف "هذا عرف تحقيقي مستقر لدينا منذ مدة طويلة قد تكون منذ ما قبل الستينيات، ولم يلتفت أحد لمناقشته ونقده، لكنه مخالف للمعايير الدولية التي توجب حضور المتهم حين تدوين أقوال الشهود ضده".

وتابع أن "حضوره أثناء تدوين شهادات الشهود، من أبسط مقتضيات حقوق دفاع المتهم عن نفسه، كما أن نص المادة 63/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية يشير إلى أن للمتهم وباقي الخصوم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة".

وتساءل: "كيف يبدي المتهم ملاحظاته وهو غير موجود حين تدوينها ولم يحضر إذا كان موقوفا".

المصدر: RT