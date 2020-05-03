دوقة كامبريدج تتصل بآباء وأمهات لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية خلال كورونا

أجرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون اتصالات فيديو بعدد من الآباء والأمهات الجدد وعاملين في مجال رعاية الأمومة للترويج لرسالتها للتوعية بأهمية مراعاة الصحة النفسية خلال جائحة كورونا.

ويظهر تسجيل فيديو نشره قصر كينزنغتون، مقر إقامة ومكتب كيت وزوجها الأمير البريطاني وليام، الدوقة التي لديها ثلاثة أطفال وهي تتبادل الأحاديث عبر الفيديو مع أم وضعت مولودها في الليلة السابقة وقابلة وعدد آخر من الأشخاص.

وقالت كيت للعاملين بمنظمات غير ربحية معنية بالصحة النفسية في مكالمة جماعية: "تلعبون دورا حيويا كمنظمات في تقديم المعلومات.. الناس عموما يثقون فيكم بشكل كبير ولذلك فالمعلومات التي تقدمونها تعتبر إنقاذا للكثير من الأشخاص في هذه الفترة".

وتم نشر الفيديو بمناسبة أسبوع التوعية بالصحة النفسية بعد الولادة في بريطانيا.

ويقود وليام وكيت منذ فترة طويلة حملات لزيادة الوعي بمشكلات الصحة النفسية.

وفي الأسبوع الماضي أطلق الزوجان خدمة جديدة تدعى "أور فرانت لاين" أو "خطنا الأمامي" وخصصاها لتقديم دعم نفسي على مدار الساعة للعاملين الرئيسيين المشاركين في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات + يوتيوب