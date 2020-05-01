فنانة مصرية مشهورة تكشف سبب دخولها السجن

تسببت الفنانة المصرية المشهورة عايدة رياض، في جدل واسع في مصر بعدما كشفت خلال أحد البرامج عن سبب دخولها السجن، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث في غوغل.

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وقالت إن 100 دولار مزورة جعلتها تدخل السجن، موضحة أنها في هذه الفترة كانت متزوجة من الفنان محرم فؤاد.

وأشارت إلى أنها أصيبت بمرض السرطان، حيث روت الفنانة أنها تفاجأت في البداية، وبدأت بالعلاج "خطوة بخطوة مثل أي أحد أول مرة ياخد كيماوي"، مشيرة إلى أنها واجهت المرض في حوالي عام كامل، وأن "هذا المرض خطير ولكن الشفاء من عند الله".

وأضافت أنها تمكث في منزلها هذه الأيام، خلال فترة فيروس كورونا، لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية