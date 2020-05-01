مصر.. تطورات جديدة في قضية سما المصري بعد نشرها شريط فيديو فاضحا

حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة 2 مايو، أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية، ​سما المصري،​ بعد اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".

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وجاء القرار بعد أن أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي قرارا بتجديد حبس سما المصري 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري لاتهامها بـ"نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وقيامها بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري".

المصدر: وسائل إعلام مصرية