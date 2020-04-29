انطلاق فعالية "شريط القديس جاوارجيوس" في روسيا

انطلقت في روسيا وخارجها للمرة الـ15 على التوالي فعالية "القديس جاورجيوس" الاجتماعية، لكن إطارها يختلف العام الجاري عما كان عليه في الأعوام الماضية.

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ولدت فكرة إقامة الفعالية وتوزيع شرائط "القديس جاورجيوس" مجانا على المواطنين الروس عام 2005 في وكالة "روسيا اليوم". ومنذ ذلك الحين أصبح "القديس جاورجيوس" البرتقالي االأسود اللون رمزا لعيد النصر 9 مايو في روسيا وخارجها. وقام ناشطو منظمة "الجنود المتطوعون للنصر" بتوزيع نحو 15 مليون شريط على سكان روسيا والأجانب.

ويقوم الناشطون العام الجاري كذلك بتوزيع الشرائط على المواطنين في المواقع العامة. كما إنهم يسلمون الشرائط المتقاعدين وقدامى الحرب في منازلهم.

إلا أنهم ينصحون أن يقيم المواطنون فعاليتهم الاجتماعية في نظام أونلاين وذلك عن طريق نشر صورهم الفوتوغرافية بشريط "القديس جاورجيوس" على شبكات التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أكبر عدد من الأصدقاء.

يذكر أن فعالية "شريط جاورجيوس" تعد رمزا لحب الوطن. وتهدف الى إحياء ذكرى النصر وتثمينه ونقلها الى الاجيال القادمة كيلا تنسى مآثر أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش نحن.

وقد أسس وسام القديس جاورجيوس عام 1769 من قبل القيصرة كاترينا الثانية خصوصا لرتب الضباط. ونص المرسوم القيصري بهذا الشأن على أن هذا الوسام يمنح لقاء أداء مآثر بطولية في أوقات الحرب فقط. وكان وسام القديس جاورجيوس يعد مجرد نوط عسكري.

المصدر: نوفوستي