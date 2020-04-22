سيناتور روسي يقترح استخدام المسكرات غير الشرعية لإنتاج المطهرات

اقترح مجلس الاتحاد الروسي الكف عن إتلاف المشروبات الكحولية غير الشرعية واستخدامها لأغراض مكافحة فيروس كورونا.

وقد أعرب النائب الأول لرئيس لجنة الموازنة والأسواق المالية في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي)، سيرغي ريابوخين، عن قناعته بأن منتجات كهذه يمكن استخدامها لإنتاج المطهرات.

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وبعث السيناتور الروسي برسالة بهذا الشأن إلى الحكومة يوم 13 أبريل الجاري.

وبرر السيناتور موقفه بالطلب المرتفع على المطهرات في الصيدليات والمتاجر الروسية حيث بلغ سعر زجاجة صغيرة من السائل المعقم 200 روبل (نحو 2.7 دولار). وقال إن الأقاليم الروسية باستطاعتها تنظيم إنتاج المطهرات.

وأوضح قائلا إن مستودعات الجمارك الروسية مليئة بالمسكرات التي صادرها رجال الجمارك لإدخالها إلى روسيا بطرق غير شرعية. وكلها ستخضع للإتلاف في المستقبل، وقال إن كمية المشروبات الكحولية غير الشرعية التي صودرت عام 2019 بلغت نحو 900 ألف ديكالتر، فضلا عن 23 مليون ديكالتر من الكحول الجاهز.

مع ذلك فإن الحكومة الروسية رفضت التعليق على تلك المعلومات. أما وزارة المالية فأعلنت أن الحكومة تلقت رسالة السيناتور وتدرسها حاليا.

من ناحية أخرى فإن اتحاد منتجي المشروبات الكحولية أيد مبادرة السيناتور. وقال ناطق باسم الاتحاد إن من الضروري الحيلولة دون استخدام الكحول غير الشرعي لإنتاج المسكرات الشرعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا