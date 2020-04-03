زوجان هنديان يطلقان اسمي "كوفيد" و"كورونا" على توأمهما

اتخذت أزمة كورونا منعطفا غريبا في الهند، حيث قام زوجان بتسمية توأمهما حديثي الولادة بـ"كورونا" و"كوفيد"، حسبما ورد، للتذكير بالأوقات العصيبة التي يعانون منها الناس وسط الوباء.

وبما أن الهند تخضع لعملية إغلاق وطنية تهدف إلى وقف انتشار الفيروس التاجي، وجد الزوجان من مدينة رايبور الهندية مصدر إلهام غير عادي من هذا الوضع، وقررا تسمية الولد "كوفيد" والبنت "كورونا".

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وقالت الأم البالغة من العمر 27 عاما لوكالة الأنباء PTI إن هذه ستكون أسماءهما في الوقت الحالي، لكن قد يغيرونهما في وقت لاحق.

وقالت: "عندما بدأ موظفو المستشفى بمنادات الأطفال بـ"كورونا" و"كوفيد"، قررنا أخيرا تسميتهما نسبة إلى الوباء".

وأضافت: "في الواقع هذا الفيروس خطير ويهدد الحياة ولكن انتشاره جعل الناس يركزون على الصرف الصحي والنظافة وغرس عادات جيدة أخرى. وهكذا فكرنا في هذه الأسماء".

ويوجد في الهند، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، حتى الآن، 2567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة.

المصدر: RT