طالبة عمرها 16 عاما "لم تعان من أمراض كامنة" تصبح أصغر ضحايا كورونا في فرنسا!

أصبحت طالبة فرنسية "مشرقة ومحبوبة كثيرا" لم تعان من أي حالة طبية كامنة، أصغر شخص في فرنسا يموت بسبب فيروس كورونا.

ووُجّهت التعازي الحارة للشابة جولي، عمرها 16 عاما، التي استسلمت لمشاكل في الجهاز التنفسي في مستشفى بالعاصمة باريس يوم الأربعاء، بعد معاناتها من "سعال طفيف" لأول مرة قبل أسبوع.

Schoolgirl, 16, with no underlying medical conditions becomes France's youngest coronavirus victim https://t.co/duB2Dh7KfE — Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2020

وقالت شقيقتها، مانون: "يجب أن نتوقف عن الاعتقاد بأن الفيروس يؤثر فقط على كبار السن. لا أحد معصوم من هذا الفيروس. أصيبت جولي بسعال طفيف الأسبوع الماضي، وازداد الأمر سوءا بعد بضعة أيام، وذهبنا يوم الاثنين لرؤية طبيب عام. وهناك تم تشخيصها بأنها تعاني من ضيق في التنفس. ولم تشهد أمراضا معينة قبل ذلك".

ووافقت مانون على التحدث إلى صحيفة Parisien، ونشر صورة لأختها، لأنها أرادت أن تحذر الآخرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا على الشباب.

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وحتى الآن، يعتقد الكثيرون أن كبار السن فقط هم في خطر الموت من الفيروس الفتاك.

وكانت جولي تدرس في المدرسة الثانوية وتعيش مع عائلتها، حيث نُقلت لأول مرة إلى أطباء الأسرة المحليين، ثم نُقلت إلى مستشفى Necker في باريس.

وأضافت مانون: "لقد شهدت فشلا في رئتيها، وفعل الأطباء كل ما بوسعهم ولكن كان من المستحيل إيقاظها".

وتقام جنازة جولي يوم الاثنين في بلدتها، بمشاركة "10 أشخاص فقط كحد أقصى". وقالت مانون إن جولي كانت "مشرقة ومحبوبة للغاية" و"أحبت الرقص والغناء".

وكشف أحد أصدقاء المدرسة، أن جولي كانت "فتاة اجتماعية وخفيفة الظل ولطيفة وطموحة للغاية، ومحبوبة من الجميع في المدرسة الثانوية".

وقالت السلطات الفرنسية يوم الخميس، إن 365 شخصا لقوا حتفهم بسبب COVID-19 على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 1696.

وأُغلقت فرنسا منذ 17 مارس في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

المصدر: ديلي ميل