تفاعل واسع مع رأي الكلباني بأن كورونا "إن هو إلا نذير"

رأي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق أن فيروس كورونا الجديد ما هو إلا نذير، ولقيت عبارته المقتضبة تفاعلا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق عدد كبير من النشطاء على تغريدة الكلباني، معبرين عن موافقتهم إياه الرأي واستحسنوا ما ذهب إليه، ونشر عدد منهم آراء على منواله.

وبرز بين العدد الكبير من المعلقين الذين وافقوا الشيخ السعودي رأيه، اثنان أبديا رأيين مختلفين عن الآخرين.

جزاك الله خير



فسر الأية الكريمة



كورونا نذير ليش ؟



وش سوينا عشان يكون نذير ؟



كرما فسر الأية لتتضح الصوره والمقصد — داو جونز جالس في البيت (@0k_1_) March 27, 2020

واستفسر الأول من إمام الحرم المكي السابق عن الذنب الذي يستوجب أن يكون الوباء نذيرا، ودعاه إلى تفسير الآية بالخصوص، للتوضيح.

وما ادراك انه نذير هل اتاك وحي من السماء وماذا تقول فيما مضى في انفلونزا الخنازير والطيور والسارس والجمرة الخبيثة

لو انك تبحث وتقرأ قليلا عن مختبر باستور و د. سوزان ريفيربي وتجربة توكسيجي و فريدريك راموس واعتذار اوباما قبل ان تتأله على الله — Majed🕋f-Als (@Majed_F_Als73) March 27, 2020

أما الثاني فيمكن القول إنه خرج عن موقف الغالبية، وعبر عن رأي مخالف لما ذهب إليه الشيخ، وتساءل في لهجة منتقدة "وما أدراك أنه نذير؟ هل أتاك وحي من السماء؟".

المصدر: تويتر