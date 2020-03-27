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تفاعل واسع مع رأي الكلباني بأن كورونا "إن هو إلا نذير"

مجتمع

تفاعل واسع مع رأي الكلباني بأن كورونا
Reuters
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رأي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق أن فيروس كورونا الجديد ما هو إلا نذير، ولقيت عبارته المقتضبة تفاعلا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق عدد كبير من النشطاء على تغريدة الكلباني، معبرين عن موافقتهم إياه الرأي واستحسنوا ما ذهب إليه، ونشر عدد منهم آراء على منواله.

وبرز بين العدد الكبير من المعلقين الذين وافقوا الشيخ السعودي رأيه، اثنان أبديا رأيين مختلفين عن الآخرين.

واستفسر الأول من إمام الحرم المكي السابق عن الذنب الذي يستوجب أن يكون الوباء نذيرا، ودعاه إلى تفسير الآية بالخصوص، للتوضيح.

أما الثاني فيمكن القول إنه خرج عن موقف الغالبية، وعبر عن رأي مخالف لما ذهب إليه الشيخ، وتساءل في لهجة منتقدة "وما أدراك أنه نذير؟ هل أتاك وحي من السماء؟".

المصدر: تويتر

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