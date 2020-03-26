البرلمان الروسي يقترح إعفاء المواطنين من دفع أجر السكن

اقترح فاسيلي فلاسوف، النائب في مجلس النواب الروسي (الدوما) عن الحزب الليبيرالي الديموقراطي، إعفاء المواطنين، الذين يضطرون للبقاء في الحجر بمنازلهم، من دفع أجر السكن.

وبعث النائب برسالة بهذا الشأن إلى وزير الإنشاء والإسكان الروسي ، فلاديمير ياكوشيف.

إقرأ المزيد

وجاء في الرسالة أن المواطنين يضطرون إلى تحمل نفقات مالية إضافية نتيجة الإقامة في الحجر الصحي داخل منازلهم خلال فترة طويلة، ما يؤثر سلبا على مستواهم المعيشي. لذلك فإن اعفاءهم من دفع أجر السكن سيساعدهم، حسب فلاسوف، في اجتياز الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

واقترح نائب البرلمان بأن يسري مفعول تلك الخطوة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لغاية إلغاء اجراءات الحجر الصحي المفروض على بعض فئات المجتمع وبصورة خاصة على المسنين الذين تجاوز عمرهم 65 عاما.

يذكر أن السلطات الروسية سجلت حتى الآن 495 شخصا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد – 19". وقد تعافى 22 شخصا منهم.

المصدر: نوفوستي