وزارة التجارة الروسية: الطلب على المواد الغذائية في روسيا بدأ يتلاشى

حسب المعلومات الواردة من شبكات المتاجر والأسواق الروسية ووزارة التجارة فإن بعض المناطق الروسية شهدت الأسبوع الماضي طلبا مرتفعا على بعض المواد الغذائية التي يمكن تخزينها

ومن بينها الحبوب والمعكرونة واللحوم والأسماك المعلبة والملح والسكر.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الزراعة الروسي ، دميتري باتروشيف، قوله إن تلك النزعة السلبية بدأت تتلاشى مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار وزير الزراعة إلى أن سوق المواد الغذائية في روسيا لا تزال مستقرة. ولا تواجه المستودعات والمخازن أي نقص. ولم تسجل الوزارة أية تقلبات في أسعار السلع الضرورية.

مع ذلك فإن وزارة الزراعة لا تزال تفرض رقابة مشددة على السياسة في مجال تسعير مبيعات التجزئة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا في وقت سابق المواطنين إلى عدم شراء الأغذية للمستقبل خشية انتشار فيروس كورونا، فالاقتصاد الروسي غير مهدد بنقص المواد الغذائية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا