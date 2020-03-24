استطلاع رأي: العمل عن بعد لا يرضي ثلث الروس

أجرى موقع "تو- تو. رو" الروسي للمواصلات استطلاع رأي المواطنين الذين سمح لهم بأداء واجباتهم الخاصة بالعمل بعيدا عن مكاتبهم وشركاتهم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وطال استطلاع الرأي ما يزيد عن 1.3 ألف شخص. وجاء في تقرير أصدره الموقع الإلكتروني أن 54% من المشاركين فيه لا يزالون يعملون في مكاتبهم وشركاتهم، أما 29% منهم فيرضيهم نظام العمل عن بعد.

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وشكا 7% منهم من انخفاض إنتاجية العمل في شركاتهم. أما 10% منهم فيزعجهم العمل بالمنزل وقالوا إنهم يريدون العودة إلى المكاتب.

مع ذلك فإن تفاقم الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا جعل أرباب العمل ينصحون موظفيهم أكثر فأكثر بالانتقال إلى نظام العمل عن بعد.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد قدم في وقت سابق توصيات بهذا الشأن لأرباب العمل ورؤساء الشركات والمؤسسات. ودعا رئيس إدارة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، من جهته أرباب العمل في المقاطعة إلى جعل جزء من موظفيهم يعملون في منازلهم ما أمكن.

وأشار الخبراء إلى أن خطوات السلطات هذه قد تتسبب في نقص أجهزة لاب توب في متاجر موسكو وارتفاع سعرها.

المصدر: لينتا. رو