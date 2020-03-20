صحفي سويدي يطرح سيناريو للحرب العالمية الثالثة

يعتبر المحلل السياسي في صحيفة Aftonbladet السويدية، ميكائيل هانسون، أن الوباء العالمي لفيروس كورونا هو بداية للحرب العالمية الثالثة.

وأثبت الصحفي أن البلدان الكثيرة تغلق حدودها وشركات الطيران تلغي الرحلات الجوية. كما تغلق الحانات والمتاجر. أما المدارس والجامعات فتنتقل إلى تدريس الطلاب عن بعد.

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وافترض المحلل أن أحدا يجري تجربة غير مسبوقة على العالم.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الإجراءت الصارمة التي تتخذها الحكومات يمكن أن تنقذ حياة عشرات الآلاف من الناس. إلا أن البشرية ستكون بعد قليل عاجزة عن إزالة آثار الحرب مع الفيروس.

وقال المحلل: " نشهد في عزلتنا الذاتية انهيار اقتصاداتنا".

وأضاف قائلا: لا يعلم أحد إلى أي حد سيستمر ذلك. ربما سيستغرق شهرين أو نصف العام أو عاما واحدا. إلا أن الغموض الذي يزعزع الاستقرار يزداد من يوم إلى آخر.

وافترض الصحفي أن فروع الاقتصاد بكاملها في البلدان المختلفة ستتوقف بعد فترة، ما سيؤدي إلى بطالة ملايين الناس. أما المصانع والمعامل والشركات فستختفي. واستطرد قائلا إن السويد لم تخض حروبا على مدى 200 عام ووجدت نفسها الآن أمام الحرب. هل هي حرب عالمية ثالثة أو حرب غير عادية ضد عدو غامض؟

المصدر:نوفوستي