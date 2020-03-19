استطلاع الرأي: 70% من الروس يخشون من الإصابة بفيروس كورونا

أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع الرأي أن 70% من الروس يخشون من الإصابة بفيروس كورونا. وازدادت تلك الحصة بنسبة 18% مقارنة بمطلع فبراير.

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ويرى 64% من المشاركين في استطلاع الرأي أنه يمكن الحماية من الفيروس. ويعتقد ما يزيد عن 82% منهم أن لديهم معلومات كافية عن الفيروس، ما يزيد بنسبة 14% عما هو عليه في مطلع فبراير.

ويعتبر 61% أن أجهزة الصحة في البلاد قادرة على وقايتهم من انتشار الفيروس في حال سيشكل خطورة حقيقية عليهم، بينما لا يثق بذلك 32% من المشاركين في استطلاع الرأي.

واقتنع 52% منهم بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافية لوقايتهم من الفيروس. فيما أعلن 29% منهم أن الاجراءات غير كافية. كما أعلن 22% من المشاركين في استطلاع الرأي أن عدد المصابين بالفيروس سيزداد بوتائر كبيرة. ويرى 43% أن الإصابات ستزداد بوتائر بطيئة، كما يعتقد 7% أن نسبة الإصابات ستبقى كما هي الآن.

ولا يتوقع 54% من الروس حدوث وباء واسع النطاق لفيروس كورونا في روسيا. بينما قال 5% منهم إن الوباء قد بدأ.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري هاتفيا في 13 و15 مارس وشمل 1600 شخص تجاوز عمرهم 18 عاما في مختلف المناطق الروسية.

المصدر: تاس