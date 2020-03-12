قائمة الأوبئة عبر تاريخ البشرية

شهدت البشرية خلال تاريخها الطويل العديد من الأوبئة والأمراض التي حصدت أرواح الملايين من البشر في مناطق مختلفة من العالم.

إقرأ المزيد

ووفقا لتحديد منظمة الصحة العالمية، الوباء – هو انتشار مرض جديد في العالم مثل وباء الإنفلونزا الذي يحدث عندما يسببه فيروس جديد، ليس لدى البشر مناعة ضده. وقد أصبح تفشي فيروس كورونا الوباء الثامن عشر في تاريخ البشرية.

وقد كان أول وباء تعرضت له البشرية هو طاعون جستنيان، الذي حصد حياة زهاء 100 مليون إنسان في القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

وحدث الوباء الثاني في القرن الرابع عشر الذي عرف باسم "الموت الأسود"، الذي بدأ في الصين وانتقل إلى أوروبا وأودى بحياة ما يقارب من 34 مليون إنسان.

ومنذ بداية القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا سجلت سبعة أوبئة كوليرا.

وشهد العالم في أعوام 1918-1919 انتشار الإنفلونزا الإسبانية التي أصابت 550 مليون إنسان (20% من سكان العالم حينها) وأودت بحياة وفق مختلف الاحصائيات 50-100 مليون إنسان.

وانتشر في عامي 2009-2010 وباء فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1، الذي بدأ في المكسيك وانتشر في جميع أنحاء العالم، وأصاب أكثر من 220 ألف شخص توفي منهم ألفان .

وحاليا إضافة إلى وباء فيروس كورونا COVID-19، هناك وباءان آخران، حيث منذ عام 1981 ينتشر وباء مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" الذي أصاب أكثر من 60 مليون شخص توفي أكثر من 25 مليونا منهم.

والوباء الآخر هو وباء الكوليرا السابع الذي بدأ عام 1961 في إندونيسيا وبلغ ذروته عام 1970 ولكنه لا يزال منتشرا إلى الآن في 53 دولة غالبيتها في القارة الإفريقية.

المصدر: فيستي. رو