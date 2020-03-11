ما الذي يعنيه تصنيف كورونا وباء عالميا؟

أثار تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، اليوم الأربعاء، الكثير من التساؤلات حول ما يعنيه هذا القرار والتداعيات الناجمة عنه.

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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تصنيف "وباء عالمي" يتم إعلانه عندما ينتشر مرض جديد حول العالم بصورة تفوق التوقعات ولا يملك البشر مناعة تجاهه، حيث يعتمد إعلان هذا التصنيف على مدى تفشي الفيروس جغرافيا، لا على حدّته.

ويرى خبراء الصحة أن إعلان تفشي وباء عالمي يفيد بأن حظر السفر لن يكون مجديا مستقبلا، وأنه يجب على السلطات الصحية التحضير لمرحلة جديدة تزيد فيها الحكومات من إنفاقها، كاستعداد المستشفيات لاستقبال تدفق كبير للمرضى وتخزين مضادات الفيروسات، وتقديم تعليمات للمواطنين بملازمة بيوتهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تعرضت في 2009 لانتقادات بعدما أعلنت عن تحول فيروس إنفلونزا الخنازير إلى وباء، حيث اتهمت بأنها تسرعت في إعلانها وأثارت بذلك ذعرا عالميا دون مبرر.

المصدر: "الغارديان"