 
مباشر
عاجل
الكرملين: موسكو والرياض لا تخوضان حرب أسعار في أسواق النفط

العلماء الروس يبتكرون نظاما رقميا يدرّس الطلاب عن بعد

مجتمع

العلماء الروس يبتكرون نظاما رقميا يدرّس الطلاب عن بعد
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh4q

سيشكل النظام الرقمي الذي ابتكره العلماء في الكلية الرقمية بمقاطعة موسكو أساسا للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بتدريس الطلاب عن بعد في أنحاء البلاد كلها.

وتتضمن المنصة الرقمية عددا كبيرا من دورات "أونلاين" والندوات التي يمكن أن تجمع بين 49 كلية في مقاطعة موسكو. ولا تسمح المنصة الرقمية بتدريس طلاب الكليات عن بعد فحسب بل وعقد مؤتمرات فيديو مختلفة.

إقرأ المزيد
فيديو عقار روسي يشفي من كورونا يثير ضجة في إيطاليا
فيديو عقار روسي يشفي من كورونا يثير ضجة في إيطاليا

وتعد تلك المنصة نظاما ممتازا لتدريس الطلاب في ظروف انتشار فيروس كورونا وفرض إجراءات الحجر الصحي. وقد أثارات المنصة اهتماما لدى الأساتذة والطلاب في الكليات والمعاهد والجامعات في كل من مدينتي موسكو وبطرسبورغ وغيرهما من المناطق الروسية حيث صارت المنصة الرقمية الجديدة تتمتع بشعبية فائقة.

وقد عقد رئيس إدارة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، الأسبوع الماضي لقاء بمحافظ بطرسبورغ، ألكسندر بيلوف. واتفق الجانبان على أن تطبق المقاطعتان مشروعا مشتركا يهدف إلى إعداد نموذج أمثل لتدريس الطلاب عن بعد في الكليات والمعاهد.

وقد أوكلت إلى خبراء التكنولوجيات المعلوماتية والرقمية  في بطرسبورغ مهمة تحليل كل المناهج التي تستخدمها المناطق الروسية المختلفة لإعداد منصة رقمية موحدة تصلح لتدريس الطلاب عن بعد في كل المناطق الروسية كي تتاح فرصة للأساتذة لمراقبة طلابهم عن بعد وإدخال تعديلات في عملية التدريس في الوقت نفسه.

المصدر: كزمسومولسكايا برفدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا