العلماء الروس يبتكرون نظاما رقميا يدرّس الطلاب عن بعد

سيشكل النظام الرقمي الذي ابتكره العلماء في الكلية الرقمية بمقاطعة موسكو أساسا للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بتدريس الطلاب عن بعد في أنحاء البلاد كلها.

وتتضمن المنصة الرقمية عددا كبيرا من دورات "أونلاين" والندوات التي يمكن أن تجمع بين 49 كلية في مقاطعة موسكو. ولا تسمح المنصة الرقمية بتدريس طلاب الكليات عن بعد فحسب بل وعقد مؤتمرات فيديو مختلفة.

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وتعد تلك المنصة نظاما ممتازا لتدريس الطلاب في ظروف انتشار فيروس كورونا وفرض إجراءات الحجر الصحي. وقد أثارات المنصة اهتماما لدى الأساتذة والطلاب في الكليات والمعاهد والجامعات في كل من مدينتي موسكو وبطرسبورغ وغيرهما من المناطق الروسية حيث صارت المنصة الرقمية الجديدة تتمتع بشعبية فائقة.

وقد عقد رئيس إدارة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، الأسبوع الماضي لقاء بمحافظ بطرسبورغ، ألكسندر بيلوف. واتفق الجانبان على أن تطبق المقاطعتان مشروعا مشتركا يهدف إلى إعداد نموذج أمثل لتدريس الطلاب عن بعد في الكليات والمعاهد.

وقد أوكلت إلى خبراء التكنولوجيات المعلوماتية والرقمية في بطرسبورغ مهمة تحليل كل المناهج التي تستخدمها المناطق الروسية المختلفة لإعداد منصة رقمية موحدة تصلح لتدريس الطلاب عن بعد في كل المناطق الروسية كي تتاح فرصة للأساتذة لمراقبة طلابهم عن بعد وإدخال تعديلات في عملية التدريس في الوقت نفسه.

المصدر: كزمسومولسكايا برفدا