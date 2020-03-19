احتمال تعليق التجنيد في الجيش الروسي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده في الكرملين إن التجنيد المخطط له الربيع الجاري قد يعلق لخطر انتشار فيروس كورونا في الجيش.

وقال بيسكوف مجيبا عن سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين عن التجنيد في الجيش:" سندرس هذه المسالة بالتعاون مع وزارة الدفاع".

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وكانت وزارة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأنها اتخذت بعض الخطوات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا والحيلولة دون انتشاره في وحدات وتشكيلات الجيش حيث تم إعداد احتياطيات الأدوية في المستشفيات العسكرية واتخاذ غيرها من الخطوات الوقائية.

أما وحدات قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فكانت فد أجرت في المنطقة الجنوبية للجيش الروسي تدريبات عسكرية بغية تطهير المنشآت وتعقيم الأفراد والسكان المحليين من المواد الكيميائية والبيولوجية.

المصدر:لايف