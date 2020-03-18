كيف تتعامل الأديان مع أزمة كورونا الحالية؟

أدى الخوف واليأس والعزلة الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، إلى أمر مشابه لما يسمى بالأزمة الروحية العالمية، حيث تسعى الأديان في العالم إلى توفير العزاء للمؤمنين خلال الوباء.

- البوذية

AFP Mladen Antonov

بدأ المرض الفتاك ينتشر حيث استعد العديد من البوذيين لإحياء السنة القمرية الجديدة، ما أجبر المعابد في جميع أنحاء آسيا على الاختيار بين استمرار الخدمات المنتظمة، أو إغلاق أبوابها. واعتذرت قاعة بوذية في هونغ كونغ هذا الأسبوع عن عدم إغلاق المعبد في وقت أقرب، بعد اكتشاف أن 19 فردا مرتبطين بالمؤسسة أصيبوا بالعدوى.

وفي تايوان، يجري بث الخطب البوذية مباشرة إلى المصلين، الذين يحاولون تجنب التجمعات الجماهيرية.

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Say a little prayer, remotely: Taiwan's religious communities limit mass gatherings.



Despite its geographical proximity to China, Taiwan has just 77 #coronavirus cases, a reflection of its proactive response to the outbreakhttps://t.co/h6102POSlVpic.twitter.com/HDHPPqSVao — AFP news agency (@AFP) March 18, 2020

وأُغلق مجمع Tsuglagkhang، الذي يضم أقدس المواقع لدى البوذية التبتية، يوم الأربعاء ردا على انتشار Covid-19. وسيُغلق الموقع الديني حتى يوم 15 أبريل على الأقل. كما أكد مكتب Dalai Lama على أن موقعا فيروسيا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشارك تعليمات مزعومة من زعيم البوذية التبتية حول كيفية علاج فيروس كورونا، كان في الواقع خدعة بدون أساس واقعي.

- المسيحية

Ozan Kose

تتأثر الطوائف المسيحية حول العالم من فيروس كورونا. وتضررت الكاثوليكية بشكل خاص، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتشار الفيروس عبر إيطاليا. وأصبحت الفاتيكان مدينة أشباح قريبة، مع عناوين البث المباشر للبابا فرانسيس على الشاشات في ساحة القديس بطرس، على أمل أن تكون الحشود أصغر بدون حضورها الفيزيائي.

وأوقفت روما جميع الجمهرة الكاثوليكية في المدينة وهي المرة الأولى منذ عام 1155 خلال التمرد ضد البابوية.

واتخذت الطوائف المسيحية الأخرى تدابير مماثلة، حيث أعلنت كنيسة Jesus Christ of Latter-Day Saints الأسبوع الماضي، أنها ستعلق التجمعات في جميع أنحاء العالم "حتى إشعار آخر" بسبب الفيروس.

- الهندوسية

Reuters Rupak De Chowdhuri

في سنغافورة، اضطر الهندوس لإلغاء جزء من مهرجان Panguni Uthiram السنوي، والذي يتضمن مسيرة. ويستقطب الحدث الديني عادة زهاء 10-15 ألفا من الحجاج كل عام.

وأُغلقت المواقع الدينية في جميع أنحاء العالم الهندوسي أمام الجمهور. وفي الهند، أُغلق أحد أكثر المزارات زيارة في مومباي، معبد Siddhivinayak، مؤخرا حتى إشعار آخر.

وعلى الرغم من الخطر، استمر المصلون في التدفق على المعابد، ما أجبر السلطات الهندية على اتخاذ إجراءات. وتم إغلاق معبد Tuljabhavani في ولاية ماهاراشترا بعد أن زار 13000 من المصلين الضريح يوم الأحد.

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- الإسلام

ألغت الحكومة السعودية بالفعل العمرة، وأُغلقت جميع المساجد في المملكة، باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. وربما يكون لإلغاء الحج - المقرر خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام - تداعيات اقتصادية ضخمة لعشرات الآلاف من المصلين، الذين دفعوا بالفعل ودائع غير قابلة للاسترداد لسفرهم إلى مكة.

كما أن الوضع قاتم بالنسبة للمسلمين الذين يسافرون إلى الأماكن المقدسة في إيران.

وفي الكويت، حثت مكبرات الصوت في المساجد السكان المحليين على إقامة "الصلاة في منازلهم".

This is extraordinary, from Kuwait. The Muslim call to prayer contains the line Hayya ala al-Salah (come to prayer), imploring people to come to the mosque. Now, because of coronavirus, the muadhin (caller) says al-Salatu fi buyutikum (pray in your homes). Never heard that before pic.twitter.com/gSkzI6HHy6 — Shiraz Maher (@ShirazMaher) March 14, 2020

- اليهودية

بالنسبة للعديد من اليهود، أثر Covid-19 على خدمات البوريم والاحتفالات، التي تم إلغاؤها أو تقليصها.

وأصدر كبار الحاخامات في إسرائيل فتاوى دينية الأسبوع الماضي، حث فيها اليهود على إطاعة تعليمات مسؤولي الصحة التي تهدف إلى وقف انتشار الوباء. وقال الحاخامات إنه يجب على اليهود تجنب زيارة حائط المبكى لإجراء صلاة جماعية هناك.

المصدر: RT