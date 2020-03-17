البرلمان الروسي يشدد إجراءاته لمنع فيروس كورونا من الانتشار تحت قبته

أجبرت رئاسة مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) يوم 17 مارس 10 نواب على الالتزام بعزلة ذاتية بمنازلهم لتواصلهم مع النائب، سيرغي كاتاسونوف، العائد من فرنسا.

أفاد بذلك رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن 10 نواب في مجلس الدوما، بمن فيهم النواب، الذين يمثلون حزب روسيا الموحدة سيلتزمون بعزلة ذاتية في منازلهم.

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والسبب هو النائب، سيرغي كاتاسونوف، من الحزب الليبيرالي الديمقراطي الذي رفض البقاء في منزله وحضر إلى مجلس الدوما حيث تواصل مع عدد من نواب مجلس الدوما وذلك بدلا من المكوث في منزله لمدة أسبوعين.

وكانت صحيفة، كومسومولسكايا برافدا، قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أمر بمنع نائب مجلس الدوما، سيرغي كاتاسونوف، من حضور جلساته لمدة 14 يوما لخطر تفشي فيروس كورونا ووقاية النواب الآخرين منه.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الدوما، تولستوي، لم يحضر يوم 9 مارس إلى جلسات مجلس الدوما بعد عودته من مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث مثل روسيا في الجمعية البرلمانية الأوروبية وبقي طوعا لمدة 14 يوما في عزلة ذاتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا