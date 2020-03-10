مجلس الدوما يؤيد تعديلا دستوريا حول ولاية الرئيس الروسي

أيد مجلس الدوما الروسي عدة تعديلات في دستور الدولة من بينها مبادرة تنص على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد.

إقرأ المزيد

وصادقت غالبية أعضاء مجلس الدوما، في القراءة الثانية، على مشروع تعديل تقدمت به النائبة من حزب "روسيا الموحدة"، فالينتينا تيريشكوفا، التي تعتبر أول رائدة فضاء في العالم.

وينص التعديل، على أن تقييد عدد فترة الصلاحيات الرئاسية بولايتين، والذي يقضي به مشروع القانون بشأن التعديلات الدستورية، "لا يمنع الشخصية التي تولت أو تتولي حاليا منصب رئيس الاتحاد الروسي حتى لحظة دخول هذا التعديل حيز التنفيذ من المشاركة بصفة المرشح في انتخابات الرئاسة الروسية بعد إدراج هذه الوثيقة في نص الدستور".

وتشير المبادرة إلى أن المرشح بإمكانه "تولي هذا المنصب وفقا لعدد الولايات المنصوص عليه في التعديل"، أي مرتين، مهما كان عدد الولايات التي شغلها سابقا.

كما صادق مجلس النواب في القراءة الثانية على تعديلات تشمل إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

المصدر: وكالات